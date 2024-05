Capello e il caso ‘Nopetegui’: “Fosse stato per i tifosi il Milan non avrebbe avuto me e Sacchi”

Fabio Capello, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Conceiçao ha le carte in regola, ma il Milan deve essere convinto”.

Fino a pochi giorni fa, la corsa che conduce alla panchina del Milan per il post-Pioli sembrava avere un grande favorito assoluto: Julen Lopetegui.

Il tecnico spagnolo è stato dato come realmente ad un passo dall’approdo in rossonero, poi clamorosamente quella che aveva tutti di crismi di essere una trattativa ben avviata si è arenata.

A giocare a sfavore dell’ex tecnico di Porto, Real Madrid e Siviglia è stato il ‘sentimento popolare’. Molti tifosi rossoneri si sono detti contrari alla sua nomina, tanto che sul web per giorni ha spopolato l’hashtag #Nopetegui.

Oggi in pole per la panchina del Milan sembra esserci Sergio Conceiçao e Fabio Capello, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato di questa possibilità.