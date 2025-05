Caos in Serie B, il Brescia non ci sta e si difende: "Abbiamo subito una truffa"

Le Rondinelle rischiano una penalizzazione, per irregolarità nel pagamento degli stipendi, che comporterebbe la retrocessione in Serie C.

Caos totale in Serie B, dopo il comunicato ufficiale della Lega che mette a serissimo rischio la posizione del Brescia che, nel corso dell'ultima giornata, si era salvato sul campo battendo 2-1 la Reggiana al Rigamonti.

Ora, però, è nuovamente tutto in discussione perché, come contestato dalla Lega, il club lombardo, per irregolarità nei versamenti dei contributi legati al pagamento degli stipendi di dicembre, gennaio e febbraio, rischia davvero grosso.

Le Rondinelle, infatti, rischiano un pesantissimo -4 in classifica che sfocerebbe in una clamorosa retrocessione in Serie C. In attesa delle decisioni definitive, il playout tra Frosinone e Salernitana è stato rimandato e qualora fosse il Brescia a scendere in C, i ciociari sarebbero salvi e, di conseguenza, potrebbe concretizzarsi una nuova e clamorosa chance playout per la Sampdoria.

Dopo ore a dir poco frenetiche è però arrivata la presa di posizione ufficiale da parte del Brescia, con le parole di Massimo Cellino all'ANSA.