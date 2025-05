Cambia la classifica in Serie B, Brescia verso la penalizzazione e retrocessione in Serie C: playout Salernitana-Sampdoria e Frosinone salvo

Il Brescia potrebbe essere penalizzato di 4 punti e retrocesso in Serie C: uno scenario che cambierebbe la classifica. Rinviati i playout.

Un clamoroso terremoto si abbatte sulla Serie B e rischia di riscrivere la classifica del campionato regolare da poco concluso.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, sarebbe in arrivo una penalizzazione di 4 punti in classifica per il Brescia: una notizia che, se confermata, riscriverebbe la classifica e cambierebbe gli scenari, compresi alcuni verdetti già ufficiali.

Intanto con una nota ufficiale, la Lega Serie B ha annunciato di aver rinviato a data da destinarsi il playout tra Frosinone e Salernitana (la gara d'andata era prevista per il 19 maggio) proprio per garantire la regolarità del campionato a seguito di accertamenti federali in corso.

Che effetti avrebbe sulla classifica una penalizzazione del Brescia? Quali verdetti cambierebbero? Tutti gli scenari.