Leonardo Gualano

Caos Fiorentina, Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore contro il Sassuolo: “Mai rifiutato di calciarne uno”

Albert Gudmundsson con un post social, smentisce la versione di Vanoli secondo la quale si è rifiutato di battere il rigore contro il Sassuolo.

Doveva essere la partita della svolta, quella sul campo del Sassuolo è stata invece per la Fiorentina la gara che ha certificato ulteriormente una crisi dalla quale la squadra non sembra avere la forza di uscirne.

La compagine gigliata, dopo essere passata in vantaggio dopo appena 9’ grazie ad un rigore trasformato da Rolando Mandragora, è poi letteralmente sparita dal campo cinque minuti più tardi quando Volpato ha siglato la rete del momentaneo pareggio.

Proprio il rigore che è valso lo 0-1, ha secondo molti rappresentato uno dei punti di svolta in negativo del match ed ha spiegato quanta fragilità ci sia all’interno del gruppo.

    LE DISCUSSIONI PRIMA DEL RIGORE

    Quando è stato assegnato il calcio di rigore per un fallo di Muric ai danni di Parisi, Rolando Mandragora si è immediatamente impossessato del pallone.

    Il centrocampista gigliato si è dunque incaricato della battuta, cosa questa che non è piaciuta a Moise Kean.

    L’attaccante infatti si è posizionato avanti al dischetto ed ha iniziato a discutere con il compagno, tanto che sono dovuti intervenire prima Fagioli e poi Ranieri per allontanarlo e consentire a Mandragora di calciare.

    Il centrocampista ha poi trasformato il rigore portando la sua squadra sullo 0-1, ma mentre tutti esultavano, Kean non l’ha fatto ed è tornato a centrocampo a testa bassa.

  • LA SPIEGAZIONE DI VANOLI

    Paolo Vanoli, parlando in conferenza stampa dopo la partita, è tornato sull’accaduto spiegando che in realtà il primo rigorista non era né Mandragora né Kean.

    “Il rigore doveva batterlo Gudmundsson, ma non l’ha voluto calciare. Il secondo rigorista era Mandragora e Kean essendo un attaccante che in questo periodo non sta segnando, voleva tirarlo lui”

    GUDMUNDSSON SMENTISCE VANOLI

    All’indomani della sfida con il Sassuolo, Albert Gudmundsson ha completamente smentito la versione del suo allenatore.

    Rispondendo ad un tifoso sotto un post di DAZN con il virgolettato dell’ex calciatore ed oggi opinionista Emanuele Giaccherini, ha dato una versione diversa dell’accaduto.

    “Non ho mai e non rifiuterò mai di prendere un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno".

  • UNA SQUADRA IN PROFONDA CRISI

    La Fiorentina, anche contro il Sassuolo, ma mostrato tutte quelle che sono le sue fragilità.

    Si è sciolta alla prima difficoltà e da lì in poi non è riuscita a tentare nemmeno un accenno di reazione.

    La compagine gigliata non ha vinto una sola partita in campionato, è ultima con appena sei punti totalizzati e sembra ormai in caduta libera.

    Servirà un’impresa per la salvezza, ma la sensazione dopo il post di Gudmundsson e le recenti prestazioni, è quella che il gruppo non sia unitissimo. 

