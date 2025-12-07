Caos Fiorentina, Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore contro il Sassuolo: “Mai rifiutato di calciarne uno”

Doveva essere la partita della svolta, quella sul campo del Sassuolo è stata invece per la Fiorentina la gara che ha certificato ulteriormente una crisi dalla quale la squadra non sembra avere la forza di uscirne.
La compagine gigliata, dopo essere passata in vantaggio dopo appena 9’ grazie ad un rigore trasformato da Rolando Mandragora, è poi letteralmente sparita dal campo cinque minuti più tardi quando Volpato ha siglato la rete del momentaneo pareggio.
Proprio il rigore che è valso lo 0-1, ha secondo molti rappresentato uno dei punti di svolta in negativo del match ed ha spiegato quanta fragilità ci sia all’interno del gruppo.