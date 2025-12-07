Caos Fiorentina, Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore contro il Sassuolo: “Mai rifiutato di calciarne uno”

La Fiorentina, anche contro il Sassuolo, ma mostrato tutte quelle che sono le sue fragilità.

Si è sciolta alla prima difficoltà e da lì in poi non è riuscita a tentare nemmeno un accenno di reazione.

La compagine gigliata non ha vinto una sola partita in campionato, è ultima con appena sei punti totalizzati e sembra ormai in caduta libera.

Servirà un’impresa per la salvezza, ma la sensazione dopo il post di Gudmundsson e le recenti prestazioni, è quella che il gruppo non sia unitissimo.