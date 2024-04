La prova opaca, il cambio, il nervosismo nel post gara: Milan-Roma da dimenticare per Leao

Rafa Leao è stato tra i peggiori in campo in Milan-Roma: sostituito al 78', è parso molto nervoso nel post gara.

Era uno degli uomini più attesi di Milan-Roma, il primo round di un confronto tutto italiano in Europa League, e non solo perché tra tutti coloro che sono scesi in campo è tra i più forti in assoluto, ma anche perché nelle partite precedenti aveva sfoggiato uno stato di forma esaltante.

Del Rafael Leao degli ultimi tempi invece, non solo non si è visto nulla a San Siro, ma la sua prestazione è stata così scialba da farlo apparire a tratti quasi indisponente.

Il gioiello del Milan, parso scarico come non gli accadeva da tanto, è stato letteralmente inghiottito dalla retroguardia giallorossa e alla fine, l’unica cosa che realmente si ricorda dei suoi 78’ di gara sono stati i fischi piovuti dagli spalti al momento della sua sostituzione.