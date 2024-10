Cambiaso capitano della Juventus contro la Lazio: la prima volta dell'ex Genoa

Prima volta da capitano della Juventus per Cambiaso: fascia affidata contro la Lazio nonostante la presenza di Gatti e Locatelli.

Quella del 19 ottobre 2024 è una data che Andrea Cambiaso non potrà dimenticare in futuro: è sua, infatti, la fascia da capitano della Juventus nel match contro la Lazio.

Inserito nell'undici titolare da Thiago Motta, Cambiaso è stato insignito di questo prestigioso onore nonostante la contemporanea presenza di Gatti e Locatelli, i due maggiori indiziati alla vigilia.

Per Cambiaso una sorta di premio per l'attaccamento mostrato in settimana, con la dichiarazione d'amore nei confronti della Juventus che non deve essere passata inosservata.