Calzona difende Juan Jesus: "Un linciaggio mediatico vergognoso"

Il tecnico del Napoli, Calzona, commenta la vittoria ottenuta contro il Sassuolo e in conferenza stampa difende Juan Jesus.

Serviva una vittoria al Napoli per tornare a muovere in maniera decisa la sua classifica e per riavvicinarsi alle zone che valgono una qualificazione europea e la vittoria è arrivata nel recupero del 21° turno di Serie A sul campo del Sassuolo.

Un successo senza appello, il primo della gestione Calzona, così come confermato da un 1-6 che porta le firme di Rrahmani, Osimhen (tripletta) e Kvaratskhelia (doppietta).

Calzona, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il triplice fischio finale, non ha nascosto la sua soddisfazione.