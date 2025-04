Calvario Neymar: ennesimo infortunio, lascia il terreno di gioco in lacrime

E’ durata appena 32’ l’ultima partita di Neymar con il Santos: per lui un nuovo infortunio, anche gli avversari lo consolano.

Tutto si può dire, tranne che quello di Neymar al Santos sia sin qui stato un ritorno fortunato.

Il fuoriclasse brasiliano, a fine gennaio ha deciso di legarsi al club nel quale e è cresciuto e con il quale si è consacrato da giovanissimo come uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale, per rilanciarsi dopo la deludente esperienza all’Al-Hilal.

Un’avventura, quella in Arabia Saudita, scandita da un infortunio gravissimo al ginocchio e da un recupero complicato, che si è riassunta in appena sette presenze complessive e nessun goal in un anno e mezzo.

Le cose al Santos non stanno andando meglio, visto che Neymar nelle scorse ore è stato costretto a fare i conti un un altro infortunio, l’ennesimo dall’inizio dell’anno.