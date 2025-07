Calhanoglu potrebbe salutare l’Inter, Capello avverte: “E’ il Rodri nerazzurro, è indispensabile”

Fabio Capello, a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Lautaro ha parlato da capitano, ma certi problemi vanno risolti faccia a faccia”.

La lunghissima stagione dell’Inter è giunta alla sua conclusione. La compagine nerazzurra, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club patita per mano del Fluminense, potrà finalmente riposarsi e caricare le pile per la prossima annata calcistica.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza sarà una squadra cambiata non solo nell’allenatore, ma anche in diversi uomini. Tra colo che potrebbero salutare c’è Hakan Calhanoglu che, dopo essere stato il leader della mediana negli ultimi anni, sembra adesso ad un passo da quello che sarebbe un clamoroso addio.

Fabio Capello, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha commentato la stagione nei nerazzurri e avvertito il club riguardo l’importanza proprio di Calhanoglu.