Caldara e Castrovilli avversari in Primavera: in campo per Milan-Fiorentina

Mattia Caldara e Gaetano Castrovilli in campo in Milan-Fiorentina Primavera: entrambi sperano nel ritorno in un match di Serie A.

Dalla Serie A al campionato Primavera per ritrovare un buon minutaggio e, soprattutto, una condizione fisica più accettabile: è questa la mission di Mattia Caldara e Gaetano Castrovilli, avversari in un contesto inusuale.

Non nel massimo torneo italiano ma in Primavera, rispettivamente con i rossoneri guidati da Ignazio Abate e i viola di Daniele Galloppa: e no, non è un errore, sebbene l'età per risultare arruolabile in questa categoria sia già stata superata da un pezzo da entrambi.

Sia Caldara che Castrovilli sono reduci da lunghi infortuni che finora li hanno messi fuori causa per la Serie A e per le coppe europee, per le quali non sono stati inseriti nelle liste UEFA dai club di appartenenza.