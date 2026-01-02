Pubblicità
CALCIOMERCATO LIVE_gennaio HDGOAL
Redazione Goal

Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta

Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

  • Sevilla FC v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    SOLOMON ALLA FIORENTINA: OGGI LE VISITE MEDICHE

    Il primo colpo della Fiorentina è Manor Solomon. L'esterno israeliano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham. Oggi è atteso in città per le visite mediche.

  • CASTELLANOS AL WEST HAM

    Accordo raggiunto tra Lazio e West Ham per il trasferimento di Castellanos in Premier League. I biancocelesti incasseranno circa 30 milioni di euro.

  • L'INTER SPINGE PER CANCELO

    Joao Cancelo potrebbe davvero tornare all'Inter.  La società nerazzurra spinge per il portoghese che è stato escluso da Simone Inzaghi all'Al-Hilal. Ma sul giocatore ci sono anche Juventus e Barcellona.

  • LA ROMA ACCELERA PER RASPADORI

    Accordo vicino tra Roma e Atletico Madrid per il ritorno in Serie A di Giacomo Raspadori dopo sei mesi. La trattativa potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Si attende il sì definitivo del giocatore al trasferimento in giallorosso.

  • VALENTIN CARBONI IN PRESTITO AL RACING

    L'Inter è pronta a girare Valentin Carboni in prestito al Racing di Diego Milito. L'argentino non ha trovato spazio al Genoa e cerca una nuova occasione.

