GOAL
Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta
SOLOMON ALLA FIORENTINA: OGGI LE VISITE MEDICHE
Il primo colpo della Fiorentina è Manor Solomon. L'esterno israeliano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham. Oggi è atteso in città per le visite mediche.
CASTELLANOS AL WEST HAM
Accordo raggiunto tra Lazio e West Ham per il trasferimento di Castellanos in Premier League. I biancocelesti incasseranno circa 30 milioni di euro.
L'INTER SPINGE PER CANCELO
Joao Cancelo potrebbe davvero tornare all'Inter. La società nerazzurra spinge per il portoghese che è stato escluso da Simone Inzaghi all'Al-Hilal. Ma sul giocatore ci sono anche Juventus e Barcellona.
LA ROMA ACCELERA PER RASPADORI
Accordo vicino tra Roma e Atletico Madrid per il ritorno in Serie A di Giacomo Raspadori dopo sei mesi. La trattativa potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Si attende il sì definitivo del giocatore al trasferimento in giallorosso.
VALENTIN CARBONI IN PRESTITO AL RACING
L'Inter è pronta a girare Valentin Carboni in prestito al Racing di Diego Milito. L'argentino non ha trovato spazio al Genoa e cerca una nuova occasione.
