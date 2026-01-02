Il futuro di Noa Lang da scrivere: non è escluso il possibile addio al Napoli a gennaio

Per Noa Lang si potrebbe aprire in particolare un fronte importante in Turchia.

Con il Galatasaray, club che è stato accostato al giocatore, non si è ancora mosso nulla di concreto, ma non è escluso che la cosa possa accadere nei prossimi giorni, così come non è escluso che anche altre società europee possano mettersi sulle tracce dell’olandese.

Ovviamente, per poter chiudere un’operazione così importante sarà prima necessario riuscire a trovare un accordo con il Napoli su formula e cifre.