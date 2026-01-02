Pubblicità
SSC Napoli v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il futuro di Noa Lang da scrivere: non è escluso il possibile addio al Napoli a gennaio

Noa Lang potrebbe già essere arrivato vicino al capolinea della sua avventura al Napoli: per lui potrebbero schiudersi anche le porte della Turchia.

Potrebbe chiudersi dopo pochi mesi l’avventura al Napoli di Noa Lang.

L’estero offensivo olandese, che lo scorso luglio era stato acquistato dal PSV per 25 milioni di euro più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita, potrebbe infatti ritagliarsi un ruolo da grande protagonista nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, il club partenopeo non considera incedibile un giocatore che sin qui in stagione si è espresso tra alti e bassi.

  • Noa Lang NapoliGetty Images

    SITUAZIONE DA MONITORARE

    Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, quella relativa a Noa Lang potrebbe diventare una situazione sempre più calda nei prossimi giorni.

    La gestione del giocatore olandese non è sempre stata semplicissima, da qui la possibilità di vedergli lasciare Napoli già nel corso della sessione invernale di calciomercato.

  • DIVERSI I CLUB INTERESSATI

    Al Napoli non sarebbe ancora giunta offerta ufficiale per Lang, ma i club interessati al giocatore di certo non mancano.

    Nel corso degli ultimi giorni, sono stati diversi quelli che hanno contattato il Napoli per chiedere informazioni.

  • L’OPZIONE TURCHIA

    Per Noa Lang si potrebbe aprire in particolare un fronte importante in Turchia.

    Con il Galatasaray, club che è stato accostato al giocatore, non si è ancora mosso nulla di concreto, ma non è escluso che la cosa possa accadere nei prossimi giorni, così come non è escluso che anche altre società europee possano mettersi sulle tracce dell’olandese. 

    Ovviamente, per poter chiudere un’operazione così importante sarà prima necessario riuscire a trovare un accordo con il Napoli su formula e cifre.

  • Noa Lang 2-1Getty Images

    LA STAGIONE DI NOA LANG

    Dopo un inizio complicato nel quale ha faticato a trovare spazio, Noa Lang si è rilanciato soprattutto da fine ottobre in poi.

    Antonio Conte, anche per far fronte ai tanti infortuni che hanno colpito la sua rosa, lo ha sempre schierato in alto a sinistra, garantendogli via via sempre più minuti in campo.

    L’ex PSV sin qui in stagione ha totalizzato 20 presenze complessive (12 in Serie A con un goal) per un totale di 709’ in campo. 

