Il futuro di Noa Lang da scrivere: non è escluso il possibile addio al Napoli a gennaio

Potrebbe chiudersi dopo pochi mesi l’avventura al Napoli di Noa Lang.
L’estero offensivo olandese, che lo scorso luglio era stato acquistato dal PSV per 25 milioni di euro più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita, potrebbe infatti ritagliarsi un ruolo da grande protagonista nel corso della sessione invernale di calciomercato.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, il club partenopeo non considera incedibile un giocatore che sin qui in stagione si è espresso tra alti e bassi.