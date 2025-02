Calabria lascia il Milan: sarà un nuovo giocatore del Bologna, le cifre dell'operazione

Fatta per il passaggio di Calabria dal Milan al Bologna, c'è la conferma del giocatore: "Mi mancherà tutto, sono grato per quello che ho vissuto".

Continuano i grandi cambiamenti per il Milan in questo mercato di gennaio, che è "esploso" soprattutto negli ultimi giorni. Oltre all'addio di Alvaro Morata, lascerà il club rossonero anche Davide Calabria.

Il terzino italiano diventerà un nuovo giocatore del Bologna, sotto la guida di Vincenzo Italiano. Un rinforzo di esperienza per i rossoblù, che stanno lottando proprio come il Milan per le posizioni europee.

La storia tra il Milan e Calabria era ormai agli sgoccioli ma è finita in anticipo rispetto alla scadenza del contratto. I rossoneri riceveranno un compenso economico per lasciarlo partire.