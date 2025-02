Posch lascia il Bologna ma resta in Serie A: è fatta con l'Atalanta, cifre e formula dell'affare

Il difensore austriaco, che sembrava destinato a lasciare la Serie A, si trasferirà invece all'Atalanta: è fatta con i nerazzurri.

Via-vai di difensori in casa Bologna: nei giorni finali del mercato invernale, in Emilia-Romagna è arrivato Davide Calabria, con Stefan Posch che invece è pronto a lasciare la formazione rossoblù.

Nonostante le voci che vedevano il difensore austriaco lontano dalla Serie A, precisamente verso la Germania, sponda Hoffenheim, a sorpresa il classe '97 rimarrà in Italia.

Il 27enne si trasferirà infatti all'Atalanta, che nelle ultime settimane ha perso per infortunio diversi giocatori in difesa e ha deciso di chiudere la trattativa in poche ore.