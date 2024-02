Cagliari-Lazio 1-3, cronaca, tabellino e voti: Immobile e Felipe Anderson rilanciano i biancocelesti

La Lazio si impone per 3-1 sul campo del Cagliari e torna a scalare la classifica: decidono un’autorete e i goal di Immobile e Felipe Anderson.

Una vittoria per mettersi alle spalle la brutta sconfitta patita contro l’Atalanta e per rimettersi nella scia di quelle squadre che si contendono una qualificazione alla prossima Champions League. La Lazio torna a fare bottino pieno in campionato e lo fa sul campo di un Cagliari che viceversa non riesce ad interrompere una pericolosa serie negativa.

Una partita, quella che si è giocata alla Unipol Domus, che ha saputo regalare emozioni soprattutto nel secondo tempo quando i padroni di casa, dopo aver subito la rete del raddoppio biancoceleste, per alcuni minuti hanno dato la sensazione di poter riuscire in quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta.

A premiare la Lazio sono state la maggior qualità complessiva ma anche quella capacità di capitalizzare al meglio le occasioni create. Nel primo tempo i capitolini hanno fatto meglio e si sono portati in vantaggio grazie ad un’autorete di Deiola, ma lo sforzo massimo l’hanno profuso nella ripresa quando sono stati cinici nel calare il tris nel momento di maggiore sofferenza.

La Lazio (nel giorno del goal numero 200 di Immobile in Serie A) centra dunque la sua terza vittoria in questo 2024 e torna ad affacciarsi nelle zone alte di classifica, mentre al Cagliari resta solo una prestazione a tratti buona e non propriamente fortunata. Per i sardi sono ora quattro le sconfitte di fila ed il penultimo posto parla di una salvezza che andrà conquistata con le unghie e con i denti.