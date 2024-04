C’è Real Madrid-Manchester City, Leao preferisce il calcetto: all’oratorio a vedere giocare gli amici

Serata all’oratorio per Rafa Leao a due giorni dalla sfida con la Roma: ha preferito una partita degli amici a Real Madrid-Manchester City.

Quella che martedì sera ha visto sfidarsi Real Madrid e Manchester City al Santiago Bernabeu è stata, senza ombra di dubbio, una delle più belle partite dell’intera stagione.

Ad affrontarsi nell’andata dei quarti di finale di Champions League sono state due squadre che, non solo hanno offerto spettacolo dal primo all’ultimo minuto, ma che hanno anche fatto capire perché sono da molti considerate le due grandi favorite per la vittoria finale della massima competizione continentale per club.

Una ‘finale anticipata’ che si è conclusa sul 3-3 e che ha tenuto incollati ai televisori milioni di appassionati in tutta Europa, ma non Rafa Leao.

La stella del Milan ha infatti deciso di andare a vedere dal vivo una partita all’oratorio.