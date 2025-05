C’è Milan-Bologna, la rivincita di Jovic e Dallinga: verso la titolarità nella partita più importante

AC Milan vs Bologna

Protagonisti, per motivi diversi, di annate non semplici, Jovic e Dallinga pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella finale di Coppa Italia.

Buona parte della stagione vissuta vissuta da comprimari, salvo poi trovarsi a vestire (con ogni probabilità) la maglia da titolare nel momento che più conta.

C’è un destino che sembra unire Luka Jovic e Thijs Dallinga, i due attaccanti che dovrebbero guidare gli attacchi di Milan e Bologna nella finale di Coppa Italia.

Una cosa quasi impossibile da pronosticare solo fino a poche settimane fa, ma in vista della partita più importante dell’anno per rossoneri e felsinei, sono loro i centravanti più in forma sui quali possono contare Sergio Conceiçao e Vincenzo Italiano.

Due giocatori che, per motivi diversi, hanno faticato nel corso dell’annata, galleggiando tra campo e panchina, ma che hanno dato un contributo fondamentale nel corso degli ultimi tempi e soprattutto nel cammino che ha condotto fino alla super sfida dell’Olimpico.