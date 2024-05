C’è la finale di Coppa Italia, Danilo spinge la Juventus: “Non ci sentiamo meno forti dell’Atalanta”

Il capitano della Juventus presenta la finale di Coppa Italia con l’Atalanta: “Vincere per dare un senso a questa stagione”.

E’ una vigilia ovviamente speciale, quella che si sta vivendo in casa Juventus. La compagine bianconera infatti, mercoledì sera tornerà in campo per sfidare l’Atalanta nella finale di Coppa Italia.

Un appuntamento importante perché dà alla Vecchia Signora l’opportunità di arricchire la sua bacheca (con 14 successi è la squadra più titolata della competizione) e perché sollevare un trofeo vorrebbe dire dare un volto diverso ad una stagione nel corso della quale si è già garantita il ritorno in Champions League, ma che è stata vissuta tra tanti alti e bassi.

Danilo, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha presentato la gara con l’Atalanta.