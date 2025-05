C’è la finale di Champions, Chukwueze tifa PSG: “Se vince l’Inter i tifosi del Milan si arrabbieranno con noi”

Samuel Chukwueze non la nasconde la sua preferenza in vista della finale di Champions: “Da milanista spero che vinca il PSG”.

Ancora poche ore di attesa e sapremo chi, tra PSG ed Inter vincerà l’edizione 2024/2025 della UEFA Champions League.

Una sfida attesissima, nonché uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, che verrà seguita in tutto il mondo e che ovviamente vedrà in molti tifare per i transalpini, così come in molti sperare in un successo dei nerazzurri.

Tra coloro che rientrano nella prima categoria c’è il giocatore del Milan, Samuel Chukwueze, che parlando a ‘Flashscore’ non ha nascosto la sua netta preferenza per il Paris Saint-Germain.