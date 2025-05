C’è la decisione del Milan: già definito il futuro in rossonero di Walker

Kyle Walker non vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione: il club rossonero ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto.

Quando il Milan lo scorso 24 gennaio ha annunciato di averlo prelevato dal Manchester City, sono stati in molti a parlare di un colpo molto importante.

Prendendo infatti Kyle Walker, il club rossonero si era assicurato un difensore dalla grandissima esperienza e capace di coprire più ruoli.

In realtà le prestazioni non sono poi state sempre all’altezza delle aspettative ed anche la decisione di Sergio Conceiçao di cambiare modulo non lo ha favorito.

Oggi, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, l’avventura di Walker a Milano è già da considerarsi conclusa, visto che il club ha deciso di non riscattare il suo cartellino.