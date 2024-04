C’è la certezza matematica, la Salernitana retrocede in Serie B: un’annata tra problemi e cambi in panchina

Si attendeva solo la certezza matematica, adesso c’è anche quella: la Salernitana retrocede in Serie B.

Serviva una vittoria contro il Frosinone alla Salernitana per rimandare ciò che da settimane ormai è inevitabile e invece al Benito Stirpe è arrivata la ventitreesima sconfitta (questa volta per 3-0) in trentaquattro partite di campionato, un k.o. come tanti altri subiti nel corso di questa durissima stagione, ma questa volta accompagnato da un retrogusto molto diverso.

La certezza matematica è arrivata e si è presentata all’appuntamento con larghissimo anticipo: la compagine campana retrocede in Serie B.

La Serie A 2023-2024 regala dunque il suo secondo verdetto ufficiale e lo fa a poco meno di una settimana dalla conquista dello Scudetto da parte dell’Inter.

La Salernitana saluta la Serie A dopo tre annate vissute tra le ‘grandi’. Un epilogo atteso ormai da tempo per una stagione da dimenticare su tutti i fronti.