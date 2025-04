C’è l’apertura, parti al lavoro: il Benfica sogna il ritorno di Bernardo Silva

Bernardo Silva potrebbe presto tornare a vestire la maglia del Benfica: per la stella portoghese si tratterebbe di una scelta di cuore.

E’ approdato al Manchester City nel 2017 e da allora non solo ha vinto tutto ciò che si può desiderare, ma si è guadagnato un posto tra i giocatori più forti dell’intera storia del club.

Bernardo Silva, che ad agosto compirà 31 anni, è ancora oggi ritenuto una delle grandi stelle del panorama calcistico europeo, ma la sua avventura in Inghilterra potrebbe essere giunta ad un passo dalla conclusione.

I Citizens, che si preparano a salutare anche De Bruyne, hanno avviato un lavoro di rinnovamento della rosa e tra coloro che potrebbero non rientrare nel nuovo progetto c’è proprio il campione portoghese.

Normale che un giocatore come Bernardo Silva possa far gola a molti ma, secondo quanto riportato da ‘A Bola’, tra tutte le società sulle sue tracce c’è una che sarebbe potenzialmente in vantaggio su tutte: il Benfica.