C’è il Derby d’Italia con l’Inter, Yildiz lancia la Juventus: “A San Siro per vincere, spero di fare la linguaccia”

Inter vs Juventus

Il gioiello della Juventus, Kenan Yildiz, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ svela: “Del Piero mi aiuta a crescere”.

E’ una vigilia diversa dalle altre quella che si sta vivendo in casa Juventus.

La compagine bianconera, dopo la brutta prestazione con allegata sconfitta interna contro lo Stoccarda, è chiamata al pronto riscatto e il calendario le ha riservato la partita forse più difficile, ma paradossalmente anche quella ideale, per rialzarsi e dare a una dimostrazione di forza: il Derby d’Italia con l’Inter.

Una gara che rappresenta ovviamente un grande classico del calcio italiano e che mette in palio punti pesanti per la classifica. Le due squadre si presenteranno infatti all’appuntamento staccate da un’unica lunghezza (17 i punti dell’Inter contro i 16 della Juventus), ma mentre i nerazzurri sono già stati battuti una volta in questo torneo, i bianconeri sono gli unici a poter vantare ancora l’imbattibilità.

Tra i protagonisti più attesi del match ci sarà anche Kenan Yildiz. Il nuovo numero 10 della Juve, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del legame con Alessandro Del Piero e della sfida con l’Inter.