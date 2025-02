C’è il Derby col Milan, Inzaghi: “Partita sentita, Calhanoglu sta meglio ma dovrò valutarlo”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, presenta il Derby con il Milan.

Archiviata senza troppi affanni la pratica Monaco in Champions League, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato sapendo di essere attesa da una sfida da sempre diversa da tutte le altre: il Derby della Madonnina.

I nerazzurri affronteranno domenica il Milan in una partita che può rappresentare uno snodo importante per ambedue le squadre. Se infatti i rossoneri puntano a rimettersi nella scia delle squadre in lotta per una qualificazione Champions, l’Inter, che in questa stagione è stata già battuta due volte dai ‘cugini’ (in campionato e in Supercoppa Italiana) è chiamata a tenere il passo del Napoli capolista.

Simone Inzaghi, alla vigilia del Derby, ha presentato la sfida in conferenza stampa.