Buffon svela tutti i trasferimenti sfiorati: "Roma, Atalanta e non solo, sono stato vicinissimo"

Gigi Buffon, in un’intervista a ‘Repubblica’, svela i tanti ‘sliding doors’ della sua carriera: “Dopo il Mondiale potevo andare ovunque”.

Gianluigi Buffon è stato, senza ombra di dubbio, non solo uno dei portieri più forti dell’intera storia del calcio (secondo molti il più forte in assoluto), ma anche una delle più grandi bandiere della storia della Juventus.

Un fenomeno che ha legato in maniera indissolubile il suo nome al club bianconero, visto che vi ha militato per quasi vent’anni vincendo qualcosa come ventitré trofei (un record).

Eppure la sua carriera sarebbe potuta essere molto diversa se solo avesse deciso di non trasferirsi a Torino o di lasciarla quando era già considerato il più forte portiere del pianeta.

Lo stesso Buffon, in una lunga intervista rilasciata a ‘Repubblica’, ha svelato infatti di essere stato più volte in trattative con altre società nel corso della sua carriera.