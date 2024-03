Bufera in Inghilterra: furibonde polemiche per la nuova maglia della Nazionale

Ha scatenato polemiche in Inghilterra la maglia che la Nazionale dei Tre Leoni indosserà a Euro 2024: scende in campo anche il Primo Ministro.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza di Euro 2024 sarà un’Inghilterra che non potrà non essere annoverata tra le grandissime favorite per la vittoria finale del torneo.

La Nazionale dei Tre Leoni infatti, potrà contare su alcuni tra i migliori giocatori del pianeta e la sua forza è confermata anche dai recenti risultati: dopo Qatar 2022 (dove si è fermata ai quarti contro la Francia) ha inanellato otto vittorie e due pareggi, dominando il suo girone (che comprendeva anche l’Italia) nel percorso di qualificazione alla massima competizione continentale.

Una squadra molto forte, ma che scenderà in campo con una maglia che ha già fatto e sta facendo molto discutere.

E’ stata presentata ad inizio settimana e subito gli appassionati inglesi e non solo, si sono accorti di un dettaglio che è diventato il pretesto per furibonde polemiche.