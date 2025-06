Brasile-Paraguay dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Brasile sfida il Paraguay in una gara di qualificazione ai Mondiali: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Seconda partita per Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. La Seleçao infatti, dopo il non esaltante pareggio per 0-0 contro l'Ecuador, si appresta a tornare in campo per affrontare il Paraguay in una sfida di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo.

Una partita che mette punti in palio importantissimi per le due squadre che non hanno ancora staccato il pass per i Mondiali.

Il Brasile, che ha messo sin qui in cascina 22 punti nelle quindici partite disputate, ha bisogno di una vittoria per avvicinarsi al traguardo e per tenere a debita distanza quel settimo posto che vorrebbe dire spareggi.

L'articolo prosegue qui sotto

Sono due i punti in più del Paraguay che, vincendo, si garantirebbe quella qualificazione resa alla portata grazie ad una striscia positiva che parla di cinque vittorie (compresa l’ultima interna contro l’Uruguay) e quattro pareggi.

In questa pagina tutto su Brasile-Paraguay: dalle formazioni a dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.