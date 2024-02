Brahim Diaz si sta prendendo il Real Madrid: goal, magie e standing ovation nel derby

L’ex centrocampista del Milan è stato grande protagonista del derby con l’Atletico: il suo goal non è bastato però al Real Madrid.

Serviva una vittoria al Real Madrid per approfittare al meglio del pareggio del Girona contro la Real Sociedad e quindi per scavare un primo piccolo solco in classifica, nel derby contro l’Atletico Madrid è arrivato invece il più beffardo dei pareggi.

I Blancos, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo, sono stati ripresi al 93’ quando è stato Marcos Llorente a siglare il goal del definitivo 1-1.

A portare avanti il Real era stato Brahim Diaz che, una volta di più, ha fatto capire a tutti perché è così al centro del progetto di Carlo Ancelotti.