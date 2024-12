Boxing Day amaro per il Manchester City: Haaland fallisce un rigore, è solo pari con l’Everton

Manchester City vs Everton

Si è chiusa sull’1-1 la sfida che ha visto opposte il Manchester City e l’Everton: ennesimo passo falso per gli uomini di Guardiola.

Dopo essersi abbondantemente rovinato il Natale, il Manchester City sperava di poter tornare a fare bottino pieno nel ‘Boxing Day’ ma, come spesso gli è accaduto nel corso degli ultimi mesi, le cose non sono andate come aveva sperato.

La compagine guidata da Pep Guardiola, non va oltre il pareggio interno contro l’Everton nel diciottesimo turno di Premier League, e vede dunque allungarsi la sua astinenza da vittoria.

Un 1-1, quello maturato all’Etihad Stadium, che lascia l’amaro in bocca ai Citizens, visto come si erano messe le cose nel corso della partita.