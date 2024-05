Bonucci lascia il calcio giocato: dai successi con la Juventus al trionfo con l'Italia a Wembley

Fine dei giochi per Leonardo Bonucci, all'ultimo ballo col Fenerbahce: una carriera di successi segnata anche da mille polemiche.

Ultimi scampoli di calcio giocato per Leonardo Bonucci che, dopo Fenerbahce-Istanbulspor, non calcherà più un campo da calcio: a darne l'annuncio è stato il club gialloblù con questa nota.

"Il difensore italiano Leonardo Bonucci - il comunicato emesso nella giornata di sabato - entrato nella nostra squadra durante il mercato di gennaio, domani concluderà la sua carriera calcistica.

A Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore İsmail Kartal e i nostri giocatori prima dell'ultimo allenamento svoltosi presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l'İstanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra.

Mert Hakan Yandaş, uno dei nostri capitani, ha tenuto un discorso di ringraziamento a nome della squadra e ha detto: 'Ho visto in lui molte volte come dovrebbe essere un leader. Lo ringrazio tantissimo per essere sempre stato presente per la squadra dentro e fuori dal campo. Noi e i tifosi del Fenerbahçe siamo stati fortunati ad ad averlo qui con noi. Grazie di tutto'".

Si chiude così una carriera vincente e allo stesso tempo tempo divisiva, di uno dei giocatori più chiacchierati sul panorama calcistico nostrano: dai successi in maglia Juventus alla brevissima parentesi al Milan, passando per la magica notte di Wembley che consegnò il titolo di campione d'Europa alla squadra allora allenata da Roberto Mancini.