Bonny ha già convinto tutti all’Inter: “Vorrei avere la fame di Lautaro, il derby col Milan vale Barcellona-Real”

Quella che sta vivendo Ange-Yoan Bonny è la stagione della definitiva consacrazione.
Approdato la scorsa estate all’Inter, dopo le buone annate vissute al Parma, l’attaccante francese non solo è riuscito già a ritagliarsi uno spazio importante in nerazzurro, ma si sta rivelando uno dei colpi migliori tra quelli messi a segno in Italia nel corso dell’ultima sessione di calciomercato.
Bonny, che con l’Inter ha già totalizzato quindici presenze e quattro goal in tutte le competizioni, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento che sta vivendo.