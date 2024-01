Bonaventura e Pereyra idee della Juventus: sondaggi con Fiorentina e Udinese

La Juve valuta due profili esperti per il centrocampo, ma la Fiorentina non apre per Bonaventura e l'Udinese chiede 3-4 milioni per Pereyra.

Sul gong del mercato di gennaio, la Juventus regala una doppia traccia a sorpresa: una conduce a Giacomo Bonaventura, l'altra a Roberto Pereyra. L'articolo prosegue qui sotto I bianconeri hanno sondato il terreno con Fiorentina ed Udinese nel tentativo di trovare un profilo in grado di completare il centrocampo e valutano due idee low cost dall'usato garantito, vista la comprovata esperienza in Serie A. Pereyra, tra l'altro, ha già indossato la maglia della Juve dal 2014 al 2016 vincendo 2 Scudetti, 2 Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.