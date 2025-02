Bologna-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Dall’Ara si gioca il recupero della nona giornata: Italiano e Conceiçao si giocano tre punti fondamentali per l’Europa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Recupero vitale. Settimana fitta per Bologna e Milan, che giovedì 27 febbraio si affronteranno per il recupero della nona giornata di campionato in un match che metterà in palio tre punti fondamentali per la corsa alla qualificazione alle prossime coppe europee.

Sia i rossoblu che i rossoneri vengono da un weekend non positivo: sabato hanno perso rispettivamente contro Parma e Torino, vedendo ampliare le distanze dalle contendenti per il Champions ed Europa League.

Per il Bologna si è trattato del primo ko nel nuovo anno, mentre per i rossoneri è crisi vera dopo i ko in Piemonte e con il Feyenoord costato gli ottavi di Champions League.

Arbitra Mariani di Aprilia, al VAR Di Bello e Paterna.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.