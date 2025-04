Bologna-Inter, attenzione massima ai diffidati: ecco chi rischia di saltare la Roma

Alcuni giocatori dell'Inter rischiano di essere squalificati: la somma di gialli rimediata fin qui è al limite, la prossima ammonizione sarà decisiva.

Ogni partita è importante, da qui in avanti. Inter e Napoli non possono più sbagliare, consapevoli di come il tempo stringa per difendere il primo posto (nel caso dei Campioni d'Italia guidati da Simone Inzaghi) o sorpassare la capolista (nel caso della squadra di Antonio Conte). Per questo ogni giocatore è fondamentale e ogni diffidato deve fare massima attenzione per evitare squalifiche.

Lo sa bene l'Inter, impegnata al Dall'Ara nel big match contro il Bologna e attesa da un altro scontro d'elite contro la Roma, previsto nel prossimo 34esimo turno. Inzaghi deve fare i conti con alcuni diffidati, schierati nella partita contro i rossoblù nonostante il rischio di uno stop.

Purtroppo per i tifosi interisti, la prima ammonizione di Bologna-Inter ha anche causato, per l'appunto, una squalifica in vista dell'incontro tra nerazzurri e Roma.