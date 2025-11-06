Pubblicità
Santiago Castro Bologna 2024-2025Getty Images
Matteo Occhiuto

Bologna-Brann dove vederla: Sky, NOW o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Magic moment per il Bologna, a caccia del primo successo interno in Europa League: sfida al Brann nella quarta giornata.

Quarta giornata di League Phase di Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano (che tornerà in panchina dopo lo stop causato dalla polmonite batterica). I rossoblu affronteranno i norvegesi del Brann al Dall’Ara, andando a caccia del primo successo europeo casalingo della stagione.

Bologna a quota 4 punti dopo tre turni: dopo il ko all’esordio con l’Aston Villa, Orsolini e compagni hanno pareggiato con il Friburgo e poi vinto a Bucarest contro l’FCSB.

Per il Brann, invece, terzo posto nel campionato domestico e ottavo nella League Phase di Europa League, con due vittorie e un ko nelle prime tre gare in ambito UEFA.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.


  • BOLOGNA-BRANN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Bologna-Brann

    • Data: giovedì 6 novembre

    • Orario: 21:00

    • Canale TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALE BOLOGNA-BRANN

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

    BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Haaland. All. Alexandersson.

  • ORARIO BOLOGNA-BRANN

    La gara fra Bologna e Brann, valida per la quarta giornata di League Phase di Europa League, si giocherà giovedì 6 novembre, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 21:00.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-BRANN IN TV

    • Sky Sport

    Sarà Sky Sport la casa dell’Europa League 2025/2026. La sfida fra Bologna e Brann sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 in esclusiva assoluta.


  • BOLOGNA-BRANN IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • NOW

    Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva dell’Europa League 2025/2026. Per poter vedere Bologna-Brann in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Paolo Ciarravano e Giancarlo Marocchi. Su Diretta Gol il racconto del match toccherà a Daniele Barone.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.


