Bologna-Brann dove vederla: Sky, NOW o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Quarta giornata di League Phase di Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano (che tornerà in panchina dopo lo stop causato dalla polmonite batterica). I rossoblu affronteranno i norvegesi del Brann al Dall’Ara, andando a caccia del primo successo europeo casalingo della stagione.

Bologna a quota 4 punti dopo tre turni: dopo il ko all’esordio con l’Aston Villa, Orsolini e compagni hanno pareggiato con il Friburgo e poi vinto a Bucarest contro l’FCSB.

Per il Brann, invece, terzo posto nel campionato domestico e ottavo nella League Phase di Europa League, con due vittorie e un ko nelle prime tre gare in ambito UEFA.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.