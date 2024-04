Bocciatura totale, Nainggolan stronca Guendouzi: “Non è forte, è una pi**a”

L’ex centrocampista della Roma, spiega: “Come si fa a lasciare fuori Luis Alberto nel Derby? Ditemi una qualità di Guendouzi”.

Quello che è andato in archivio sabato scorso è stato un Derby della Capitale che non verrà certamente ricordato come uno dei più belli in assoluto.

Ad imporsi è stata la Roma per 1-0, ma al termine di una partita che ha fatto discutere più per cosa è successo sugli spalti e dopo il triplice fischio finale, piuttosto che per quello che si è visto in campo.

Un Derby che Radja Nainggolan ha commentato su Twitch, ospite di ‘Controcalcio’.

L’ex centrocampista giallorosso ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio e si è soffermato anche su Guendouzi.