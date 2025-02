Tra Bocchetti e il Monza è già finita: solo una vittoria per il tecnico, ruolino di marcia da incubo in Serie A

L'esperienza di Bocchetti sulla panchina del Monza è durata sette partite: esonerato dopo la sconfitta con la Lazio.

L'avventura di Salvatore Bocchetti al Monza è durata solo 49 giorni: annunciato il 23 dicembre, il tecnico è stato esonerato oggi, 10 febbraio.

Nel mezzo sette partite di campionato, in cui la squadra brianzola non è riuscita a risalire la classifica dopo l'inizio negativo, anzi. Le difficoltà del Monza sono proseguite se non addirittura peggiorate.

Per Bocchetti si chiude la seconda esperienza in Serie A da primo allenatore dopo quella con il Verona. Anche in quel caso i risultati non furono positivi per l'ex difensore, il cui ruolino di marcia nel massimo campionato italiano è da incubo.

Bocchetti aveva preso il posto di Nesta sulla panchina del Monza, che adesso torna a guidare la squadra. Ecco come sono andate le partite con Bocchetti da allenatore e l'incredibile statistica che vede protagonista in negativo l'allenatore.