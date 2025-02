Il Monza ha annunciato l'esonero di Salvatore Bocchetti e richiamato in panchina Alessandro Nesta, sollevato dall'incarico a Natale.

Nuovo cambio allenatore in casa Monza.

Salvatore Bocchetti non è più il tecnico dei brianzoli, ultimi in classifica e ormai con le speranze salvezza ridotte al lumicino (-8 dalla terzultima). Al suo posto richiamato Alessandro Nesta, esonerato a Natale in seguito alla sconfitta con la Juve e sostituito proprio dall'allenatore partenopeo.

L'avvicendamento è stato ufficializzato dal duplice comunicato apparso sul sito del club.