Blackout in Spagna, Barcellona-Inter a rischio? La situazione in vista della semifinale

Barcellona vs Inter

In Spagna si è verificato un blackout che sta creando enormi disagi: la situazione in vista di Barcellona-Inter di Champions League.

Una situazione senza precedenti che sta causando disagi enormi in Spagna, ma anche in Portogallo e in parte della Francia.

Poco dopo le ore 12,00 della giornata di lunedì 28 aprile, si è verificato un blackout che ha lasciato senza corrente città come Madrid e Barcellona e più in generale tutta la penisola iberica.

Un’interruzione senza precedenti che ha avuto ripercussioni anche su trasporti e comunicazioni e ovviamente anche sul mondo dello sport, visto che molti degli eventi programmati in giornata, come ad esempio i match dell’ATP 1000 di Madrid, sono stati cancellati.

La mente non può che correre veloce a Barcellona-Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League che si giocherà allo stadio olimpico Lluís Companys proprio di Barcellona.

Il match è a rischio o si giocherà regolarmente?