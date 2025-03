Biglietti Lazio-Bodo/Glimt, come comprarli per i quarti di Europa League

La Lazio affronterà il Bodo/Glimt nei quarti di finale di Europa League: ritorno all’Olimpico previsto il prossimo 17 aprile.

La Lazio supera, non senza affanni, l’ostacolo Viktoria Plzen e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League.

Alla compagine biancoceleste, dopo aver vinto in extremis all’andata, è bastato un pareggio per 1-1 in rimonta all’Olimpico per allungare il suo cammino europeo.

Gli uomini di Baroni saranno ora chiamati ad affrontare una delle grandi rivelazioni del torneo: ovvero il Bodo/Glimt (che negli ottavi ha eliminato l’Olympiakos).

L'articolo prosegue qui sotto

La prima delle due gare si disputerà in Norvegia, mentre quella di ritorno si giocherà il prossimo 17 aprile a Roma.

Le informazioni sui biglietti per la sfida dell’Olimpico.