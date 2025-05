Betis-Chelsea dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Amazon Prime Video, TV8 o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Real Betis vs Chelsea

Betis e Chelsea si affrontano nella finale di Conference League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo il successo in Europa League del Tottenham e in attesa di vedere chi tra PSG ed Inter trionferà in Champions League, il calcio europeo si prepara ad assegnare un altro importante trofeo: la Conference League.

A spingersi fino all’atto finale del torneo sono stati il Betis, che in semifinale ha eliminato la Fiorentina, ed il Chelsea che è stato da molti indicato fin dall’inizio come il grande favorito d’obbligo.

L'articolo prosegue qui sotto

Una sfida che vedrà opposte due squadre che hanno avuto cammini molto diversi: se infatti i Blues hanno dominato la ‘fase campionato’ vincendo tutte e sei le partite disputate, gli iberici con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, hanno dovuto affrontare anche le ‘Foche Caudine’ degli spareggi per accedere agli ottavi.

Il Betis, nella fase ad eliminazione diretta, dopo aver superato l’ostacolo Gent, ha avuto la meglio su Vitoria Guimaraes, Jagiellonia e appunto Fiorentina. Due gare in meno invece per il Chelsea che ha eliminato Copenhagen, Legia Varsavia e Djurgarden.

In questa pagina tutte le informazioni relative a Betis-Chelsea: dalle formazioni a come seguire alla sfida in diretta tv e streaming.