Bernardeschi riparte dal Bologna: come è andata l’esperienza in MLS e che giocatore ritrova la Serie A

Federico Bernardeschi è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna: torna in Serie A dopo tre anni vissuti in Canada al Toronto FC.

Quello che era sembrato poter essere un probabile addio, si è trasformato in un arrivederci: Federico Bernardeschi torna ed essere uno dei protagonisti della Serie A e lo fa a tre anni dal suo approdo in MLS.

Ad attenderlo c’è un nuovo capitolo della sua carriera da vivere a Bologna, club che ha deciso di puntare con forza su di lui, dopo la fine della sua esperienza al Toronto FC.

A disposizione di Vincenzo Italiano viene dunque messo un giocatore dalla grandissima esperienza, che ha vinto tanto con la Juventus (tre Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane) e che con la Nazionale Azzurra ha trionfato a Euro 2020, e che porta in dote anche quella duttilità che gli consentirà di rendersi utile in più posizioni del reparto offensivo.

Ma come è andata l’esperienza in Bernardeschi in Canada e che giocatore ritrova la Serie A?