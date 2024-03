Berardi, Tonali, Pogba, Gavi, Courtois e non solo: quante stelle salteranno gli Europei

Tanti campioni sono già certi di non esserci, mentre altri sperano ancora. Ma per questi ultimi sarà una lotta contro il tempo.

Euro 2024 è ormai alle porte: la gara d’esordio sarà tra meno di tre mesi. Un'ottima notizia per i tifosi, mentre per alcuni allenatori e giocatori si tratta di una preoccupazione, dato che il tempo di recupero a disposizione per alcune stelle attualmente ai box è sempre meno.

Alcuni protagonisti sono già certi di non esserci a causa di un infortunio. Altri, invece, salteranno gli Europei per squalifica. Altri ancora rimangono ottimisti riguardo alle possibilità di rientrare in corsa durante gli ultimi due mesi della stagione di club, ritrovando la propria forma migliore dopo un serio problema fisico.

GOAL dà quindi uno sguardo ai grandi nomi che, in questo momento, sono fuori dai giochi in vista della manifestazione tedesca e a chi con ogni probabilità non ci sarà: non pochi.