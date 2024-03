Courtois ai ferri corti col ct del Belgio Domenico Tedesco: gli ha dato del bugiardo sui social

Il commissario tecnico svela: "Ho fatto il possibile per portarlo agli Europei, ma non se la sente". E il portiere risponde piccato su X.

Tra Thibaut Courtois e il Belgio, almeno all'apparenza, la storia è finita. Almeno fino a quando il commissario tecnico dei Diavoli Rossi sarà Domenico Tedesco.

Le storie, tra portiere e allenatore, sono ormai diventate tesissime. E la motivazione riguarda un Europeo sempre più vicino al quale, come ufficialmente comunicato già mesi fa da lui stesso, Courtois non parteciperà.

Della questione ha parlato in conferenza stampa Tedesco, che si sta preparando per la doppia amichevole in programma nei prossimi giorni contro Irlanda e Inghilterra. Parole che non sono piaciute a Courtois. Per nulla.