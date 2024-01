Benzema non lascerà la Saudi Pro League: bloccato un suo possibile ritorno in Europa

Karim Benzema non sarà uno dei protagonisti del mercato di gennaio: non lascerà l’Arabia Saudita per ragioni non solo calcistiche.

Quello che sta vivendo Karim Benzema è probabilmente il momento più complicato della sua lunga carriera. Approdato la scorsa estate all’Al-Ittihad per diventare uno dei volti più importanti della sempre più ambiziosa Saudi Pro League, non solo ha sin qui profondamente deluso dal punto di vista delle prestazioni, ma è stato anche al centro di alcune vicende scandite da ritardi e assenze più o meno giustificate che hanno dato vigore alle voci che lo vorrebbero destinato a tornare in Europa già a gennaio. Per lui si è parlato di un possibile trasferimento in Premier League, di un clamoroso ritorno al Real Madrid (cosa questa smentita da Carlo Ancelotti) ed anche della possibilità di tornare a vestire la maglia del Lione. L'articolo prosegue qui sotto Tutte ipotesi affascinanti destinate però a restare tali. Sì perché secondo quanto riportato in Francia da ‘L’Equipe’ e da ‘RMC Sport’, non c’è alcuna possibilità che Benzema venga liberato dal suo club.