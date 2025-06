Benfica-Chelsea dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Benfica e Chelsea si sfidano negli ottavi del Mondiale per Club: le informazioni sul match, dalle formazioni a dove vederlo in diretta tv e streaming.

Il Mondiale per Club FIFA 2025 si appresta a vivere la sua fase più calda: quella che prevede le gare ad eliminazione diretta.

Tra le sfide proposte dagli ottavi di finale, c’è anche quella che vedrà opposte una delle più grandi rivelazioni del torneo, ovvero il Benfica, ed il Chelsea.

I lusitani infatti, non solo sono ancora imbattuti, ma sono riusciti nell’impresa di di vincere un Gruppo C che comprendeva anche Boca Juniors, Auckland City e Bayern Monaco. La squadra di Bruno Lage, dopo aver pareggiato contro gli argentini nel match d’esordio per 2-2, hanno poi travolto i neozelandesi con un netto 6-0, prima di superare i campioni di Germania per 1-0.

Secondo posto invece nel Gruppo C per i Blues di Enzo Maresca che, dopo aver superato 2-0 il Los Angeles FC all’esordio, sono stati battuti per 3-1 dal Flamengo, prima di regolare con un 3-0 l’Esperance Tunisi.

In questa pagina tutte le informazioni su Benfica-Chelsea: dalle formazioni, a dove seguire la partita in diretta tv e streaming.