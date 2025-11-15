Belgio, Svizzera, Spagna e Austria vedono il traguardo: cosa serve per qualificarsi già oggi ai Mondiali

Anche la Spagna è vicina a ottenere la qualificazione e non potrebbe essere altrimenti, visto che sin qui ha dominato il Gruppo E con quattro vittorie in altrettante partite, scandite da 15 goal fatti e nessuno subito.

La Roja scenderà in campo a Tbilisi per affrontare la Georgia sapendo che un ulteriore successo potrebbe valere l’approdo diretto ai Mondiali.

Non sarà però totalmente padrona del proprio destino, perché molto dipenderà dalla Turchia, che è seconda in classifica a quota 9.

La Spagna deve vincere la sua partita e sperare che la Turchia non superi una Bulgaria ancora a quota 0, o in alternativa potrebbe bastarle un pareggio con una sconfitta della Nazionale guidata da Vincenzo Montella.