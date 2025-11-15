Pubblicità
Belgium World Cup 2026 QualifierGetty
Leonardo Gualano

Belgio, Svizzera, Spagna e Austria vedono il traguardo: cosa serve per qualificarsi già oggi ai Mondiali

Quella di sabato potrebbe essere una giornata di importanti verdetti: diverse le squadre che potrebbero garantirsi la qualificazione ai Mondiali del 2026.

Serviranno ancora alcuni mesi per conoscere i nomi di tutte e 48 le partecipanti, intanto però il quadro delle squadre che si presenteranno ai blocchi di partenza dei Mondiali del 2026 si sta pian piano riempiendo.

Sono 30 le rappresentative già certe di prendere parte al torneo, l’ultima delle quali, ovvero la Croazia, ha staccato l’ambito pass nel corso della serata di venerdì battendo le Isole Far Oer.

Si tratta della terza Nazionale europea qualificata dopo Inghilterra e Francia e, ad esse, nelle prossime ore potrebbero aggiungersi altre squadre del Vecchio Continente.

  • ALLA SVIZZERA POTREBBE BASTARE UN PUNTO

    Tra le Nazionali che potrebbero assicurarsi la qualificazione nel corso della serata di sabato c’è anche la Svizzera.

    La rappresentativa elvetica, che comanda il Gruppo B con 10 punti ed è già certa di un piazzamento tra le prime due, affronterà a Ginevra la Svezia, che è reduce da tre sconfitte consecutive e che è incredibilmente ultima nel raggruppamento con un solo punto all’attivo.

    La Svizzera, per staccare il pass, dovrà vincere la propria partita e sperare che il Kosovo non batta la Slovenia in trasferta. In alternativa, le potrebbe bastare un pareggio in caso di sconfitta del Kosovo.

  • yamal De la Fuente(C)Getty images

    SPAGNA VICINA AL TRAGUARDO

    Anche la Spagna è vicina a ottenere la qualificazione e non potrebbe essere altrimenti, visto che sin qui ha dominato il Gruppo E con quattro vittorie in altrettante partite, scandite da 15 goal fatti e nessuno subito.

    La Roja scenderà in campo a Tbilisi per affrontare la Georgia sapendo che un ulteriore successo potrebbe valere l’approdo diretto ai Mondiali.

    Non sarà però totalmente padrona del proprio destino, perché molto dipenderà dalla Turchia, che è seconda in classifica a quota 9.

    La Spagna deve vincere la sua partita e sperare che la Turchia non superi una Bulgaria ancora a quota 0, o in alternativa potrebbe bastarle un pareggio con una sconfitta della Nazionale guidata da Vincenzo Montella.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-SMR-AUTAFP

    UN MATCH POINT PER L’AUSTRIA

    L’Austria comanda il Gruppo H con 15 punti totalizzati in 6 partite (5 vittorie e una sconfitta) e potrebbe volare ai Mondiali già questa sera in caso di vittoria a Cipro.

    Il suo successo deve però essere accompagnato dalla mancata affermazione della Bosnia-Erzegovina, che è seconda a -2, in casa contro la Romania, che è terza a 10 punti.

  • BELGIO PADRONE DEL PROPRIO DESTINO

    Tra tutte le squadre che scenderanno in campo sabato, il Belgio è quello più vicino al traguardo.

    Non solo perché scenderà in campo nel primo pomeriggio, ma anche perché è padrone del proprio destino. Comanda infatti il Gruppo J con una lunghezza di vantaggio sulla Macedonia del Nord, ma avendo giocato una partita in meno.

    Qualora riuscisse dunque a imporsi sul campo del Kazakistan, volerebbe a +4 sulla più diretta concorrente, quando i punti a disposizione al termine del cammino sarebbero solo 3.

