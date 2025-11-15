Belgio, Svizzera, Spagna e Austria vedono il traguardo: cosa serve per qualificarsi già oggi ai Mondiali

Serviranno ancora alcuni mesi per conoscere i nomi di tutte e 48 le partecipanti, intanto però il quadro delle squadre che si presenteranno ai blocchi di partenza dei Mondiali del 2026 si sta pian piano riempiendo.
Sono 30 le rappresentative già certe di prendere parte al torneo, l’ultima delle quali, ovvero la Croazia, ha staccato l’ambito pass nel corso della serata di venerdì battendo le Isole Far Oer.
Si tratta della terza Nazionale europea qualificata dopo Inghilterra e Francia e, ad esse, nelle prossime ore potrebbero aggiungersi altre squadre del Vecchio Continente.