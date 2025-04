Beffa Kane: potrebbe vincere il primo titolo in carriera, ma senza poter scendere in campo

Harry Kane è ad un passo da vincere il primo titolo nella sua carriera: ma nella prossima sfida con il Lipsia sarà semplice spettatore.

E’ uno degli attaccanti più forti e letali della sua generazione eppure, incredibilmente non ha mai vinto un solo trofeo in carriera.

Harry Kane potrebbe interrompere il suo digiuno sabato prossimo, vincendo con il Bayern il titolo di Campione di Germania, ma c’è un problema: assisterà alla prossima partita della sua squadra dagli spalti e da semplice spettatore.

Un successo dunque atteso per una carriera intera, ma che eventualmente non potrà festeggiare da protagonista in campo.