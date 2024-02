Bayern Monaco da incubo contro la Lazio: nessun tiro in porta, non accadeva dal 2019

Il Bayern Monaco chiude la sfida contro la Lazio senza alcun tiro in porta. Tedeschi battuti da un'italiana dopo 13 anni.

Alla fine l'impresa è davvero reale: la Lazio gioca un bello scherzetto al Bayern Monaco, punito dal rigore trasformato da CiroImmobile nella ripresa e frutto del cartellino rosso mostrato a Upamecano per un brutto intervento commesso ai danni di Isaksen.

Serata da ricordare per i biancocelesti che, in attesa del ritorno in programma in Baviera per il prossimo 5 marzo, possono guardare con rinnovato ottimismo al futuro e, soprattutto, sperare in una qualificazione che alla vigilia era quasi impronosticabile.

Tedeschi troppo brutti per essere veri in quel dell'Olimpico, sulla scia del brutto k.o. rimediato a Leverkusen contro il Bayer pochi giorni fa.