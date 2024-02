Al 67' un intervento in area di Upamecano su Isaksen cambia la storia di Lazio-Bayern: rigore per i biancocelesti e rosso diretto per il difensore.

La svolta di Lazio-Bayern è arrivata a metà ripresa. All'Olimpico la scena - in senso negativo - se l'è presa Dayot Upamecano, che ha lasciato la squadra di Tomas Tuchel in dieci uomini. L'articolo prosegue qui sotto Ciro Immobile ha ringraziato, segnando il goal vittoria sul calcio di rigore concesso dall'arbitro francese François Letexier per il fallo in area del difensore bavarese. Cosa è successo in Lazio-Bayern? La moviola con l'episodio chiave del match.